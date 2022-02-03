Вице-президент фонда «Барселоны» назвал Надаля, «Реал», сборную Испании и Фернандо Алонсо представителями вражеского государства. Позже он подал в отставку

Вице-президент фонда «Барселоны» Альфонс Годаль покинул свою должность.

Причиной этому послужил пост Годаля в соцсети.

(Navidad в переводе с испанского – Рождество. Слово Nadal обозначает Рождество на каталанском языке – прим. Sports.ru) причинял мне душевную боль с первого дня.

Я отношу его к той же категории, что и «ла роху» (сборную – прим. Sports.ru), , [Фернандо] Алонсо и всех остальных, кто представляет вражеское государство», – написал Годаль в твиттере после победы Надаля на Australian Open.

Позже Годаль заявил о том, что уходит в отставку.

«Твит с моим мнением об известном человеке и его образе может причинить вред фонду «Барселоны», учитывая давление некоторых компаний и СМИ. Я не хочу приносить «Барселоне» убытки или отказываться от свободы слова. Поэтому я ухожу в отставку. Спасибо!» – написал он.

После первого твита Годаля некоторые партнеры фонда пригрозили прекратить сотрудничество. Страховая компания Mapfre, также сотрудничающая с Надалем, отправила фонду электронное письмо, в котором заявила, что не продлит с ним контракт.