«Барса» все еще не знает, что делать с Дембеле – дать играть, расторгнуть контракт или отстранить от матчей

еще не определилась, что делать с вингером .

По данным Diario Sport, для клуба актуальны три варианта.

Первый – разрешить Дембеле играть. В результате он, скорее всего, доиграет до конца контракта и уйдет.

Второй – расторгнуть контракт. При таком варианте клуб вряд ли сэкономит деньги, однако он все же рассматривается.

Третий – отстранить Дембеле от матчей, как это уже было ранее, и позволить ему только тренироваться с командой.

«Барселона» намерена в ближайшее время решить, что делать с французом.