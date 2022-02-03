«Барса» все еще не знает, что делать с Дембеле – дать играть, расторгнуть контракт или отстранить от матчей

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«Барселона» еще не определилась, что делать с вингером Усманом Дембеле.

По данным Diario Sport, для клуба актуальны три варианта.

Первый – разрешить Дембеле играть. В результате он, скорее всего, доиграет до конца контракта и уйдет.

Второй – расторгнуть контракт. При таком варианте клуб вряд ли сэкономит деньги, однако он все же рассматривается.

Третий – отстранить Дембеле от матчей, как это уже было ранее, и позволить ему только тренироваться с командой.

«Барселона» намерена в ближайшее время решить, что делать с французом.

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