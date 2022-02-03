«Барса» все еще не знает, что делать с Дембеле – дать играть, расторгнуть контракт или отстранить от матчей

«Барселона» еще не определилась, что делать с вингером Усманом Дембеле.
По данным Diario Sport, для клуба актуальны три варианта.
Первый – разрешить Дембеле играть. В результате он, скорее всего, доиграет до конца контракта и уйдет.
Второй – расторгнуть контракт. При таком варианте клуб вряд ли сэкономит деньги, однако он все же рассматривается.
Третий – отстранить Дембеле от матчей, как это уже было ранее, и позволить ему только тренироваться с командой.
«Барселона» намерена в ближайшее время решить, что делать с французом.