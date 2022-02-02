«Арсенал» заплатил Обамеянгу почти 7 млн фунтов за расторжение контракта. Игрок перешел в «Барселону»

Стало известно, какую сумму заплатил нападающему Пьеру-Эмерику Обамеянгу за расторжение контракта.

По данным The Times, лондонский клуб выплатил форварду почти 7 млн фунтов (почти 8,4 млн евро), чтобы разорвать с ним контракт, действовавший до лета 2023 года. По этому соглашению Обамеянг получал 350 тысяч фунтов (почти 420 тысяч евро) в неделю.

Отмечается, что у «Барсы» не было необходимости завершать переход Обамеянга в заключительный день трансферного окна, так как он присоединился к клубу на правах свободного агента.

Ради перехода в каталонский клуб габонец пошел на значительное понижение зарплаты. Сообщалось, что Обамеянг будет получать 5 тысяч евро в неделю, но со следующего сезона его зарплата увеличится.

Обамеянг удрал в «Барсу». Утром ждал аренды, днем застрял в «Арсенале», вечером перешел бесплатно 🤯