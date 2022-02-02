Обамеянг перешел в «Барселону». Он разорвал контракт с «Арсеналом»

Нападающий стал игроком «Барселоны».

32-летний футболист сборной Габона перешел в каталонский клуб свободным агентом, разорвав контракт с «Арсеналом».

Соглашение Обамеянга с сине-гранатовыми будет рассчитано до лета 2025 года. Отступные Пьера-Эмерика – 100 миллионов евро.

В контракте есть пункт о том, что игрок может покинуть клуб 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Барса» хотела арендовать игрока, но клубы не смогли договориться о распределении расходов на зарплату форварда.

Обамеянг – воспитанник «Милана». Он также играл за «Лилль», «Монако», «Сент-Этьен» и дортмундскую «Боруссию».

В текущем сезоне АПЛ Обамеянг провел 14 матчей, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу. Его статистика – здесь.