Жоан Лапорта: «Барса» представит Обамеянга на этой неделе, если все сложится хорошо»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о ситуации с переходом из «Арсенала» нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.
Накануне 32-летний форвард расторг контракт с лондонским клубом. Он должен присоединиться к сине-гранатовым на правах свободного агента.
«Вчера закрылось трансферное окно, и нам удалось пригласить в первую команду сразу нескольких новичков.
На этой неделе, если все сложится хорошо, мы представим Обамеянга», – сказал Лапорта.
Обамеянг удрал в «Барсу». Утром ждал аренды, днем застрял в «Арсенале», вечером перешел бесплатно 🤯