Жоан Лапорта: «Барса» представит Обамеянга на этой неделе, если все сложится хорошо»

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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о ситуации с переходом из «Арсенала» нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.

Накануне 32-летний форвард расторг контракт с лондонским клубом. Он должен присоединиться к сине-гранатовым на правах свободного агента.

«Вчера закрылось трансферное окно, и нам удалось пригласить в первую команду сразу нескольких новичков.

На этой неделе, если все сложится хорошо, мы представим Обамеянга», – сказал Лапорта.

Обамеянг удрал в «Барсу». Утром ждал аренды, днем застрял в «Арсенале», вечером перешел бесплатно 🤯

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