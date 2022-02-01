Жоан Лапорта: «Барса» представит Обамеянга на этой неделе, если все сложится хорошо»

Президент «Барселоны» рассказал о ситуации с переходом из нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.

Накануне 32-летний форвард расторг контракт с лондонским клубом. Он должен присоединиться к сине-гранатовым на правах свободного агента.

«Вчера закрылось трансферное окно, и нам удалось пригласить в первую команду сразу нескольких новичков.

На этой неделе, если все сложится хорошо, мы представим Обамеянга», – сказал Лапорта.

Обамеянг удрал в «Барсу». Утром ждал аренды, днем застрял в «Арсенале», вечером перешел бесплатно 🤯