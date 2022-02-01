Зарплата Алберто в «Зените» – около 1 млн евро в год («Матч ТВ»)

Стало известно, сколько будет зарабатывать новичок «Зенита» Юри Алберто.

По данным «Матч ТВ», форвард будет получать порядка 1 млн евро в год. В соглашении также прописаны бонусы, которые зависят от результатов команды.

Таким образом, 20-летний нападающий будет зарабатывать меньше, чем , перешедший в «Байер».

Ранее появились сведения о том, что зарплата бразильца в «Зените» – 3 млн евро в год.

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