Зарплата Алберто в «Зените» – около 1 млн евро в год («Матч ТВ»)

Стало известно, сколько будет зарабатывать новичок «Зенита» Юри Алберто.
По данным «Матч ТВ», форвард будет получать порядка 1 млн евро в год. В соглашении также прописаны бонусы, которые зависят от результатов команды.
Таким образом, 20-летний нападающий будет зарабатывать меньше, чем Сердар Азмун, перешедший в «Байер».
Ранее появились сведения о том, что зарплата бразильца в «Зените» – 3 млн евро в год.
Кто новый бразилец в «Зените»: Юри Алберто мало прессингует, но похож на Азмуна рывками и очень опасен в штрафной