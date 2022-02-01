«Барселона» может расторгнуть контракт с Дембеле

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Вингер «Барселоны» Усман Дембеле может покинуть клуб.

Журналист Diario Sport Альберт Роже сообщает, что каталонцы рассматривают возможность предоставить французу Carta de libertad – документ, обозначающий отстранение от работы в клубе.

По сути, это будет означать расторжение контракта Дембеле с «Барсой», новый клуб сможет подписать игрока, не выплачивая компенсацию «Барселоне».

В этом сезоне 24-летний футболист провел 11 матчей за «Барсу», забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Его статистика – здесь.

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