Дембеле точно больше не сыграет за «Барсу». Боссы клуба хотят разорвать контракт с ним, несмотря на несогласие Хави

заняла твердую позицию в отношении вингера , который отказался продлевать контракт и не ушел из клуба по ходу зимнего трансферного окна.

По данным As, в каталонском клубе даже не рассматривают вариант, при котором француз вновь сыграет в составе сине-гранатовых.

«Барселона» может предоставить французу Carta de libertad (документ, обозначающий отстранение от работы в клубе – Sports.ru), то есть расторгнуть контракт с футболистом по взаимной договоренности. В таком случае игрок станет свободным агентом, а «Барса» продолжит платить ему до тех пор, пока он не найдет новый клуб.

Отметим, что такая мера позволит каталонцам сэкономить значительную часть зарплаты, полагающейся Дембеле по оставшимся месяцам контракта. В таком случае «Барса» будет выплачивать лишь небольшой процент от нее.

Этот вариант удобен для обеих сторон: «Барса» сможет сэкономить, а Дембеле получит время на поиск нового клуба.

Однако для применения такой меры нужна договоренность с обеих сторон. Пока добиться согласия от Дембеле не удается, так как он не хочет покидать клуб.

Если француз не примет Carta de libertad, «Барса» может разорвать с ним контракт в одностороннем порядке. В таком случае «Барсе» придется выплатить вингеру всю зарплату до 30 июня.

Несмотря на то, что тренер сине-гранатовых четко дал клубу понять, что выступает против исключения Дембеле из состава, «Барса» рассматривает лишь два вышеизложенных варианта.

В этом сезоне 24-летний футболист провел 11 матчей за «Барсу», забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Его статистика – здесь.