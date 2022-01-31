Эджуке о сборной Нигерии: «Шамана не было. Я христианин, не верю в вуду, сомневаюсь, что это хоть немного работает»

Полузащитник ЦСКА и сборной Нигерии Чидера Эджуке рассказал, что не верит во влияние магических ритуалов, проводимых шаманами в Африке, на исход футбольных матчей.

– Слышал, что кричал тебе Игорь Акинфеев сразу после того эпизода с Юсуфом? (На тренировке Эджуке подавал угловой, после которого Юсуф Языджи забил в свои ворота – прим. Sports.ru).

– Нет, если честно.

– Он назвал тебя африканским шаманом, намекая на колдовство.

– Ах, вот в чем дело. Я приехал, и начались странные вещи? (смеется) Тогда этот эпизод еще более забавный, чем я думал. Все эти шутки… Все-таки здорово быть здесь (улыбается).

– Между тем, наш капитан затронул интересную тему. Об африканских шаманах, которые совершают магические ритуалы и якобы могут влиять на результаты матчей, есть много материалов в СМИ, о них написаны целые книги. Давай начистоту: в сборной Нигерии на этом Кубке Африки был шаман?

– Нет, никакого шамана не было.

– Так вот почему вы проиграли.

– (смеется) Ну нет, я так не думаю. Уверен, что причины поражения в другом, они чисто футбольные.

– А вообще все эти верования сейчас в Нигерии есть?

– Я не раз слышал о таких вещах, у нас это обсуждают. Но сам ничего подобного никогда не видел, не сталкивался с шаманами в командах. У нас это называется вуду, часть людей, возможно, верит в это, часть нет. Лично я очень и очень сильно сомневаюсь, что все это хоть немного работает.

– Почему?

– Я христианин. Я не верю в вуду.

– В 1989-м на молодежном чемпионате мира наша сборная вела в матче против нигерийцев 4:0 к 60-й минуте и в итоге проиграла по пенальти. Как – никто до сих пор не понимает. Но один из участников матча, Сергей Кирьяков, потом вспоминал в интервью: «Перед игрой по полю шаман ходил. В маске с рогами и с «трубкой мира». Дымил чего-то, завывал, танцевал, бубенчиками-колокольчиками звенел.

То у одних ворот походит, то у других. Мы сначала с иронией отнеслись, но после матча все это вспомнилось. Оказалась – сборная Нигерии на чемпионат со своим шаманом приехала. И в итоге до финала дошла. Шаман заколдовал. Нет у меня других объяснений тому, что тогда произошло».

– Вау. Очень странные дела. Но вот что я скажу: все – у нас в головах. Футболисты видят, что какие-то непонятные люди в непонятных нарядах совершают какие-то непонятные действия. А на самом деле они не делают ничего сверхъестественного.

Но твой мозг посылает тебе сигналы: «Смотри, смотри, что они творят». Ты на этом зацикливаешься и теряешь концентрацию, начинаешь верить во что-то потустороннее. Это просто хороший психологический ход, чтобы сбить соперника с толку – mind games, игры разума.

Да, наверное эти «шаманы» действительно ходили тогда по полю, но я абсолютно точно ни на секунду не верю, что они могли на что-то влиять.

Футбол – непредсказуемая игра. Кто мог подумать, что «Барселона» обыграет «ПСЖ» после 0:4 в первом матче? Это же «ПСЖ», а не дворовая команда. Но она получила в свои ворота шесть. Или возьмем «Ливерпуль» и ту же «Барселону» – 0:3, 4:0. «Ливерпуль» и «Милан» в 2005-м.

– У того «Ливерпуля» парой месяцев позже выигрывал в Суперкубке УЕФА до 82-й минуты, когда голландский судья магическим образом не заметил явную игру рукой у нападающего соперников…

– (улыбается) Ошибки – да, такое случается постоянно. В футбол играют живые люди, и сами они непосредственно влияют на то, что происходит на поле. А колдуны вуду тут ни при чем, – сказал Эджуке.

Кубок Африки – еще и турнир колдунов. Алжирцы поливали поле по периметру, а в 2021-м кто-то подложил на поле летучую мышь