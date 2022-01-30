Юри Алберто: «Мой кумир – Левандовски. Хотел бы получить 9-й номер в «Зените»

Новичок рассказал, какой номер планирует взять в «Зените».

– Юри, добро пожаловать в «Зенит»! Что вы чувствуете прямо сейчас?

– Я счастлив и очень мотивирован этим вызовом, который я получил. Благодарен Богу за то, что оказался здесь. Я счастлив и жду продолжения!

– Насколько это сложное решение – в 20 лет пересечь Атлантику и сменить Бразилию на Россию?

– Любой бразильский футболист мечтает попробовать свои силы в Европе, и я благодарен Богу за то, какую карьеру мне удалось сделать в моем клубе – в «Интернасьонале», и сейчас меня ждет новая цель, новый вызов. С нетерпением их ожидаю.

– Что вы можете рассказать болельщикам о себе? Что вы за футболист?

– Я молодой футболист, мне двадцать лет, и я страстно люблю побеждать. Во мне живет несгибаемый дух бойца, я никогда не сдаюсь на поле и могу пообещать, что буду отдаваться по максимуму на каждой тренировке и в каждом матче.

– Знаете ли вы, под каким номером будете выступать?

– В я играл под одиннадцатым номером, но вообще мой кумир – , и мне хотелось бы получить номер девять, – сказал бразилец.