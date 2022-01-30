Илья Яшин: «Единой России» очень выгодно набирать спортсменов. Депутаты-спортсмены оказываются самыми послушными и одиозными»

Политик Илья Яшин высказался по поводу бывших спортсменов, оказавшихся в РФ.

– Люди разных профессий сидят в думе, но спортсмены подвергаются особой критике. Почему?

– Можно к этому по-разному относиться, но общим мнением является то, что спорт связан с физическими, а не интеллектуальными нагрузками. И когда по завершении карьеры они оказываются среди тех, кто принимает для нас законы, по которым мы должны жить, то это вызывает недоумение. А почему кто-то решил, что ты можешь? Какие у тебя есть для этого навыки, способности и основания?

Если профессор становится депутатом, это кажется логичным. Человек понимает, разбирается. Грубо говоря, профессор воспринимается как человек умнее всех нас. Значит, он может придумать что-то, что сделает нашу жизнь лучше.

Спортсмены и актеры точно не воспринимаются как интеллектуально лучшие из нас. Это и вызывает возмущение.

– Есть ведь еще и особенность, что спортсмен с детства находится в «пузыре»: ему берут билеты на сборы и соревнования, он постоянно там торчит и не видит реальной жизни.

– Да, но дело не только в этом. Спортсмена с младых ногтей приучают слушать тренера. Вот как тренер говорит, так и правильно. У спортсмена в первую очередь вызывают не независимость мышления, а дисциплину. Ты должен идти по некой колее, чтобы достичь результата.

И в думе депутаты-спортсмены из «Единой России» оказываются самыми одиозными и послушными. Они вообще никакой независимости не демонстрируют.

«Единой России» очень выгодно набирать спортсменов. С ними меньше всего проблем.

Опять же, не хочу обобщать. Существуют и умные независимые спортсмены. Просто есть такая тенденция. И спортсмен, как и представитель любой другой профессии, может стать успешным политиком, если у него есть собственная мотивация, сформировались ценности.

А вот если его в добровольно-принудительном порядке туда приводят или просто сажают в кресло, говоря, как голосовать, это путь в никуда.

Когда мы создавали движение «Солидарность», шутили про Гарри Каспарова. Мол, жаль, что он чемпион мира по шахматам, а не футболу. Футбол – игра командная, а шахматы – индивидуальная.

Поэтому у нас с Каспаровым всегда была проблема, что он действует, не очень хорошо взаимодействуя со своими политическими союзниками. Мы шутили, что Гарри не отдает пасы, потому что к этому не приучен, – сказал Яшин.