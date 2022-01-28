Роналду о том, как забирал Джорджину с работы на «Бугатти»: «Не на такси же мне ехать. Она девушка всей моей жизни»

Форвард и его девушка вспомнили о начале отношений в сериале от Netflix.

В начале отношений Роналду забирал Джорджину с работы, она была продавцом в магазине Gucci.

«Как-то он приехал забрать меня после работы – на «Бугатти»! Мои коллеги были в шоке: я приехала на автобусе, а уезжаю на «Бугатти», – вспомнила Джорджина.

«Для меня это было нормально. Она была моей девушкой. У меня есть машины. Не поеду же я за ней на такси! Это было забавно.

Она выходит из магазина. А я жду снаружи в одном из своих роскошных автомобилей. Она держалась молодцом. Выбегала, садилась в машину, и мы ехали домой. Она работала допоздна.

Я не думал в начале, что будут такие сильные чувства, что я влюблюсь в нее. Не ожидал этого, честно говоря. Но через некоторое время я почувствовал, что она девушка всей моей жизни», – сказал Роналду.

Лавстори Роналду и Джорджины: случайно взялись за руки, ели пюре после матчей Криша, он забирал ее с работы на «Бугатти» (приезжала на автобусе)

