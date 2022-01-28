, жена владельца , высказалась о сути претензий к экс-гендиректору клуба Шамилю Газизову.

«Да, суд был перенесен. Претензии к Газизову? Этот персонаж нас уже очень сильно утомил. Он как жвачка, которая прилипла к подошве и не отлипает. То, что он просит 10 процентов «Спартака», он неадекватный. Видимо, до него не доходит, что это не 10 процентов от «Лукойла».

Если в доковидные времена акционеры докладывали дефицит бюджета 6 миллиардов, то сейчас с учетом того, что евро каждый день растет на 2 рубля и за полгода мы уже улетели в плюс 10 рублей, то дефицит бюджета растет на ровном месте. Это не учитывая покупки игроков, продления.

Что он обещал? Много чего. Он же сказочник. Одно с другим не сходится. Обещал, что сократит комиссии агентов, что будут лучшие игроки, из академии никого не будут уводить. На самом деле, он просто использовал «Спартак», как донор для «Уфы». За спиной пытался игроков бесплатно загонять в «Уфу» якобы они будут получать практику.

Я была против того, чтобы наши игроки играли в «Уфе». Потому что их футбол отличается от того, во что играет «Спартак». Ни один игрок не перешел в «Уфу», – сказала Салихова в шоу «Есть тема».