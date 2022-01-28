Вальверде о «Барсе»: «Мы дважды взяли Ла Лигу, но некоторым всегда мало. Мы были первыми в группе ЛЧ с отрывом, а сейчас... Ну, смотрите»

Бывший главный тренер «Барселоны» поделился воспоминаниями о времени, проведенном в каталонском клубе.

«Мы дважды выиграли Ла Лигу, и это был хороший результат, но некоторым людям всегда мало.

Я провел там два с половиной года, и все три раза мы финишировали в группе Лиги чемпионов первыми, имея отрыв. Нам не нужно было напрягаться в последней игре.

Хорошо, когда такое происходит. Мы с командой ценили это, а другие люди – это совсем иное дело. Но мы ценили это, потому что это давалось нам непросто, а сейчас... Ну, смотрите.

Я наблюдаю за всем этим со стороны. Покидая место, ты переворачиваешь страницу. Но когда ты уходишь из такого клуба, как , тебе нужно больше времени, чтобы расслабиться.

Я долго тренировал. Мне нужно было время», – сказал Вальверде в интервью Libero.

Под руководством Вальверде каталонский клуб дважды выиграл , победил в Кубке и Суперкубке Испании.

Его уволили после того, как «Барселона» не смогла выйти в финал Суперкубка Испании, в полуфинале уступив «Атлетико» (2:3). В Ла Лиге в тот момент команда шла на 1-м месте, имея равное количество очков с «Реалом» и опережая мадридский клуб по дополнительным показателям.

Под руководством Вальверде сине-гранатовые провели 163 официальных матча, одержав 108 побед (66,25%), 35 раз сыграв вничью (21,47%) и потерпев 20 поражений (12,26%).