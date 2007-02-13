Вальверде о вылетах от «Ромы» и «Ливерпуля»: «ЛЧ очень сложно выиграть, все зависит от одного матча»

Бывший главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде сравнил поражения его команды от «Ромы» и «Ливерпуля» в розыгрышах Лиги чемпионов.

«Для меня они различны. В Риме мы не закончили начатое, и я всегда считал, что мы могли исправить ситуацию. А в Ливерпуле, когда мы только начали матч, они забили нам гол, которого мы хотели избежать. А потом они забили дважды за одну минуту.

Такие ситуации происходят всегда. Мы создали для себя выигрышную ситуацию в первом матче против «Ливерпуля». Тогда мы могли выиграть с разницей в четыре мяча.

Лигу чемпионов очень сложно выиграть. Лига Европы, чемпионат мира... Исход всех этих турниров зависит от одного матча, от определенной ситуации. Чемпионат же, напротив, указывает на то, что ты сделал за год.

Сейчас «Ливерпуль» больше внимания уделяет Премьер-лиге, потому что клуб долгое время не выигрывал этот турнир», – сказал Вальверде.

Напомним, что в сезоне-2017/18 «Барселона» вылетела в 1/4 финала Лиги чемпионов от «Ромы», выиграв первый матч со счетом 4:1 и уступив в ответной игре со счетом 0:3. В сезоне-2018/19 «Барса» вылетела от «Ливерпуля» в полуфинале турнира, победив в первой игре 3:0, а затем проиграв во второй со счетом 0:4.