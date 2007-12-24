Вальверде о ЛЧ-2018/19: «Если бы «Барса» выиграла у «Ливерпуля», мы бы победили и в финале»

Главный тренер «Барселоны» подвел итоги года для клуба.

О нынешнем сезоне

«Мы достигли своих целей в этом сезоне. Мы хотели начать новый год с чувством выполненной работы перед решающей частью сезона».

О задачах на 2020 год

«Побеждать в каждой игре».

О Ла Лиге

«В этом году мы стартовали в чемпионате не очень хорошо, постепенно становились лучше. Мы на вершине таблицы, но впереди еще долгий путь».

О Лиге чемпионов-2018/19

«До матчей с мы проводили невероятную Лигу чемпионов. На «Энфилде» у нас были моменты, но они забили быстрый гол, и мы начали беспокоиться, что может повториться ситуация с «Ромой» (в 1/4 финала ЛЧ-2017/18 «Барса» выиграла первый матч 4:1, но во втором уступила 0:3 и вылетела из турнира – Sports.ru). Случился момент слабости, и мы поплатились за это.

Нужно признать, что из-за этого удара от «Ливерпуля» наш дух упал. Если бы мы выиграли у «Ливерпуля», мы бы победили и в финале турнира», – заявил Вальверде.