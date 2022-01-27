Дембеле может уйти из «Барсы» зимой. Его агента попросили начать переговоры с заинтересованными клубами

Вингер Усман Дембеле может покинуть «Барселону» этой зимой.

По данным Cadena SER, генеральный директор каталонского клуба Ферран Ревертер и вице-президент Рафа Юсте встретились с представителями игрока. Француз хочет остаться в «Барсе» и продлить контракт, но сине-гранатовые попросили его покинуть клуб, учитывая сложившуюся ситуацию.

попросила Муссу Сиссоко, агента игрока, начать переговоры с клубами, заинтересованными в Дембеле. Каталонцы хотят продать его зимой по умеренной цене.

В окружении футболиста подтвердили, что его уход из «Барсы» зимой возможен.

В этом сезоне 24-летний вингер провел 11 матчей за «Барсу», забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Его статистика – здесь.