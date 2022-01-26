Хави – агенту Дембеле: «Усман больше не будет играть за «Барсу», если не продлит контракт и останется»

25 января главный тренер «Барселоны» Хави впервые встретился с Мусса Сиссоко, агентом вингера , передает Marca.

Испанец объяснил, что «блауграна» хотела сохранить футболиста, и подтверждением тому были предложения продлить контракт, отвергнутые стороной игрока. Но когда стало ясно, что договориться не удастся, то в «Барселоне» стали считать, что Дембеле лучше покинуть клуб до 31 января.

Сиссоко уточнил, что произойдет, если контракт продлен не будет, но и трансфер зимой не состоится. ответил: «Если ни один из двух вариантов не будет принят, он за «Барселону» больше играть не будет».

Агент сообщил тренеру, что Дембеле хочет помочь клубу, что он поддерживает текущий проект, и это проявляется в виде усердной работы на тренировках.

Отмечается, что встреча не была напряженной. Напротив, обе стороны выразили понимание необходимости найти устраивающее всех решение.

Ранее сообщалось, что сделает Дембеле последнее предложение о продлении контракта.