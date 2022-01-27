Ларс Корнетка: «Российскими игроками в Европе не интересуются, они недостаточно хороши. Нужно работать над образованием молодых»

Руководитель по спорту и развитию в интервью Sports.ru назвал главные проблемы российского футбола.

– «Локомотив» брал много трофеев в прошлом и развил сильную по российским меркам академию. «Локомотив» же подготовил больше всех игроков для профессионального футбола в России. Но есть одно упущение: они почти не едут в Европу.

Дело не в том, что мы хотим продавать своих ребят поскорее, а что к ним нет интереса. Если европейский клуб интересуется кем-то из наших игроков, это значит, что он играет на одном уровне с этим клубом. Значит, он достаточно хорош. Но сейчас российскими игроками никто не интересуется. Потому что они недостаточно хороши.

– Что с ними не так?

– Первый шаг: посмотрите на Францию, Португалию, Нидерланды. Там образование молодых игроков лучше. Нам нужно над этим работать.

Второй шаг – образование тренеров. В России есть хорошие тренеры. Но есть и другие – они используют не очень современные упражнения, из-за которых футболисты не готовы играть в том стиле, который мы прививаем в «Локомотиве». Над этим мы будем много работать в зимнюю паузу.

– Почему на российских игроков не обращают внимания в Европе? Что мешает им уезжать?

– Проблема российских игроков не в том, что они какие-то бесталанные, не в базовых качествах или навыках. Это вопрос тренировочного процесса и качества игры.

Я смотрел много матчей молодежных команд. Интенсивность очень низкая. Ее надо повышать. И это еще одна очень важная часть нашей работы.

Отчасти это касается и чемпионата. Посмотрите матч команд нижней восьмерки. Достаточно медленная игра, не так ли? А потом посмотрите – . Большая заточенность на атаку, готовность оказывать давление на соперника сразу при потере мяча, постоянная смена владения.

Кому-то такая игра может показаться хаотичной, но вообще-то так выглядит топовый уровень. Посмотрите для примера матч «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». Это топ в Англии, а игра такая резкая: команды накрываются друг друга, владение быстро переходит от одной команды к другой.

Так хотим и мы – максимально забирать время и пространство у соперника. Так можно контролировать игру почти все 90+ минут. Это важная часть нашей философии. И философии топ-клубов.

Но не могу раскрыть всех секретов, потому что мы еще будем тренировать это зимой. Все увидите уже после возобновления чемпионата, – сказал немец.

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