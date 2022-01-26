РФС направил в Минспорта предложение по лимиту на легионеров с сезона-2022/23

направил в Министерство спорта России предложение по лимиту на легионеров, сообщает «РБ Спорт».

Речь о лимите, который начнет действовать в чемпионате России со следующего сезона. При этом в письме в министерство указан единственный вариант лимита.

Ранее была информация о двух вариантах по лимиту, которые обсуждались в футбольном сообществе. Первый: максимум 12 иностранцев в заявке и максимум 8 на поле. При этом каждый клуб обязан иметь в заявке четырех доморощенных футболистов.

Второй вариант – максимум 13 иностранцев в заявке на сезон без ограничения их количества на поле. При этом сохраняется не только необходимость иметь в заявке четырех доморощенных футболистов, но и восемь воспитанников национальной ассоциации.

Кроме того, есть предложение о введении специального налога на легионера – определенной платы за каждую проведенную на поле минуту.

В письме РФС, по данным источника, содержится иной вариант лимита.

«Взаимодействие с Министерством спорта и другими ведомствами на этот счет действительно идет, РФС свое предложение относительно видения лимита направил еще в прошлом году, и как только решение будет утверждено, мы проинформируем о деталях», – сообщили в пресс-службе РФС.

Лимит на легионеров могут изменить: 12 (или 13) иностранцев, бонусы тем, кто доверяет молодым россиянам