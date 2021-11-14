Мхитарян отказал «Зениту» и «Краснодару». Галицкий лично звонил Генриху («Матч ТВ»)

Хавбек «Ромы» может сменить клуб.

32-летний игрок может уйти бесплатно зимой из-за снова возникшего конфликта с тренером . По данным «Матч ТВ», между футболистом и «Ромой» есть договоренность, согласно которой Мхитарян может уйти без компенсации.

Стало известно, что владелец связывался с Мхитаряном. Армянский хавбек вежливо отказал, поскольку намерен остаться в Европе по семейным обстоятельствам – у него маленький ребенок, из-за чего вся семья не хочет далеко переезжать.

Как сообщают другие источники «Матч ТВ», также был заинтересован в Мхитаряне, но получил отказ. «Спартак» не рассматривает кандидатуру игрока в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне Мхитарян провел 16 матчей, забил 2 гола и сделал 4 ассиста. Его контракт с «Ромой» истекает в июне 2022 года.