Генрих Мхитарян: «Говорили, что в «МЮ» я ушел ради денег. Чушь! Я в футболе не ради денег, иначе играл бы в России»

Полузащитник «Ромы» высказался о переходе из дортмундской «Боруссии» в в 2016 году.

– Твой отъезд в «Манчестер Юнайтед» из получился громким. Тебя обвиняли в том, что ты сделал это только ради денег.

– Много чуши было сказано за это время. Мы с клубом вместе приняли это решение. Когда я услышал об интересе «МЮ», я захотел туда перейти. Я мечтал однажды сыграть в Англии.

Говорят, что я сделал это только ради денег. Чушь! Я в футболе не ради денег, иначе играл бы в России или еще где-то.

Я был счастлив в «Дортмунде», но иногда приходится принимать трудные решения о возможности, возникающей раз в жизни, и прислушиваться к своему сердцу, – сказал армянский футболист.