Фати отказался от операции, он пропустит 6-8 недель. «Барса» пытается его переубедить, но игрок вряд ли передумает

Полузащитник «Барселоны» отказался от операции.

По данным Diario Sport, 19-летний футболист предпочел не делать еще одну операцию и выбрал консервативное лечение.

В течение нескольких дней Фати и его семья встречались с разными представителями «Барселоны», включая тренера и доктора Рикарда Пруну. Оба специалиста хотели, чтобы Ансу сделал операцию. «Барса» советовала испанцу отправиться в Финляндию к специалистам, которые ранее оперировали Усмана Дембеле.

Если бы Фати согласился на хирургическое вмешательство, то пропустил бы от 4 до 6 месяцев. При консервативном лечении сроки восстановления куда короче – от 6 до 8 недель.

Несмотря на позицию «Барселоны», Фати выбрал консервативное лечение. Он будет восстанавливаться от травмы, полученной в матче Кубка Испании против «Атлетика» (2:3, доп. вр.), со специалистами, которым доверяет.

В «Барсе» уже знают о решении Фати. Его пытаются переубедить, но вряд ли это удастся. Сегодня клуб должен сообщить о решении игрока официально.

В этом сезоне левый вингер забил 3 мяча в 5 матчах Ла Лиги. Его статистика – здесь.

Фати снова сломался – и заплакал прямо в объятиях Хави. Ну когда уже он перестанет травмироваться?