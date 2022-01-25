Мелкадзе перешел в «Сочи» бесплатно. Он расторг контракт со «Спартаком» перед трансфером

Стали известны подробности о переходе полузащитника из в .

Как утверждает «РБ Спорт», футболист перешел в «Сочи» бесплатно. Перед трансфером он расторг контракт со «Спартаком» и присоединился к южанам в статусе свободного агента.

В «Сочи» хавбек будет зарабатывать 200 тысяч евро в год, пишет «Чемпионат».

Ранее «Сочи» объявил о трансфере 24-летнего футболиста из «Спартака». Сообщалось, что его контракт с клубом рассчитан на 2,5 года.

Статистику россиянина можно найти по ссылке.