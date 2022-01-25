ЦСКА не отпустил Медину на матчи отбора ЧМ-2022. Парагвай обратился в ФИФА

Новичок ЦСКА полузащитник может пропустить матчи сборной Парагвая в квалификации ЧМ-2022 с Уругваем и Бразилией, которые пройдут 28 января и 2 февраля соответственно.

Армейцы не отпустили 24-летнего игрока в национальную команду, сообщает La Nacion.

По данным источника, Ассоциация футбола Парагвая уже обратилась в по поводу данной ситуации.

Отмечается, что Медина впервые за карьеру был вызван в сборную Парагвая.

После 14 матчей Парагвай занимает в таблице отбора 9-е, предпоследнее, место.