ЦСКА не отпустил Медину на матчи отбора ЧМ-2022. Парагвай обратился в ФИФА

Теги ЦСКА премьер-лига Россия ФИФА сборная Парагвая по футболу квалификация ЧМ-2022 Южная Америка Хесус Медина Футбол

Новичок ЦСКА полузащитник Хесус Медина может пропустить матчи сборной Парагвая в квалификации ЧМ-2022 с Уругваем и Бразилией, которые пройдут 28 января и 2 февраля соответственно.

Армейцы не отпустили 24-летнего игрока в национальную команду, сообщает La Nacion.

По данным источника, Ассоциация футбола Парагвая уже обратилась в ФИФА по поводу данной ситуации.

Отмечается, что Медина впервые за карьеру был вызван в сборную Парагвая.

После 14 матчей Парагвай занимает в таблице отбора 9-е, предпоследнее, место.

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