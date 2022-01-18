Хесус Медина: «У моей девушки мама из Украины, говорит на русском и украинском. Мы собираемся учить язык хоть чуть-чуть»

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Новичок ЦСКА Хесус Медина рассказал о планах изучать русский язык.

– Почти все легионеры из дальнего зарубежья обещают учить русский язык, но мало кто серьезно в этом продвигается. Что скажешь на свой счет?

– Я играл в США и выучил английский. Теперь буду играть в России и учить русский. В каждой новой стране ты должен хоть немного владеть местным языком. Но у меня есть и дополнительный стимул.

У моей девушки мама и бабушка с дедушкой – из Украины, они говорят на русском или на украинском, я еще толком не понял, но знаю, что эти языки тоже близки. Сама девушка не говорит по-русски, она родилась в Парагвае, куда переехали ее предки.

Но сейчас мы будем жить в Москве, это очень интригующая для нее история, и потихоньку мы действительно собираемся хоть чуть-чуть учить язык, чтобы общаться с людьми, – сказал Медина.

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