Марсело дисквалифицировали на 3 матча Кубка Испании. 1 игра – за удаление, еще 2 – за претензии к судье

Защитник «Реала» дисквалифицирован за удаление в матче 1/8 финала Кубка Испании с «Эльче» (2:1, дополнительное время).

Бразилец дисквалифицирован на 3 матча Кубка – один за прямую красную карточку, еще два – эа то, что после удаления он сказал судье Хорхе Васкесу: «Ты очень плох».

Таким образом, Марсело точно пропустит игру 1/4 финала турнира с «Атлетиком» и не сыграет в полуфинальных матчах, если дойдет до этой стадии.

«Реал» увернулся от провала в Кубке – горели 0:1 с «Эльче» на 103-й минуте. Победный гол у Азара