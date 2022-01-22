Марсело дисквалифицировали на 3 матча Кубка Испании. 1 игра – за удаление, еще 2 – за претензии к судье

Теги Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании дисквалификации судьи Марсело Эльче Хорхе Фигероа Васкес Футбол

Защитник «Реала» Марсело дисквалифицирован за удаление в матче 1/8 финала Кубка Испании с «Эльче» (2:1, дополнительное время).

Бразилец дисквалифицирован на 3 матча Кубка – один за прямую красную карточку, еще два – эа то, что после удаления он сказал судье Хорхе Васкесу: «Ты очень плох».

Таким образом, Марсело точно пропустит игру 1/4 финала турнира с «Атлетиком» и не сыграет в полуфинальных матчах, если «Мадрид» дойдет до этой стадии.

«Реал» увернулся от провала в Кубке – горели 0:1 с «Эльче» на 103-й минуте. Победный гол у Азара

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