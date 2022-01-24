Депутат Милонов о Fan ID: «Главное, чтобы люди не шли на принцип. Кого наказывают фанаты «Спартака»? Свою команду»

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался о протесте болельщиков клубов против введения Fan ID.

«Я думаю, что РФС и Минспорта нужно войти в контакт с фанатскими объединениями всех команд. Нужно просто побеседовать, пообщаться.

Может, люди не принимают этот закон не потому что он плохой, а потому что интерпретация не та. Может, фанатские объединения хотели бы видеть какие-то корректировки в этом законе. Все можно обсуждать.

Главное – не идти языком ультиматума. Кого сейчас наказывают фанаты «Спартака»? Наказывают свою команду. Команда выходит – нет поддержки – играют вполсилы. Каждая команда имеет право видеть поддержку своих фанатов.

Главное, чтоб сейчас люди не шли на принцип, иначе это сильно ударит по спорту», – сказал Милонов.

За Fan ID – депутаты и экс-спортсмены. В основном футбол – против, но разве это что-то меняет?

«Бойкот матчей – до полной отмены закона». Мощнейший протест фанатов «Спартака» против Fan ID