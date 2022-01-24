Александр Тихонов: «Какая система Fan ID? Давайте клеймо на лоб всем поставим! Это неправильно!»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал решение фанатов «Спартака» и «Ростова» бойкотировать матчи РПЛ из-за введения Fan ID – электронного паспорта болельщика.

«Когда меня спросили: «Что вы больше всего не уважаете?», я сказал: «Америку и Англию». Затем: «Что вы больше всего ненавидите?» – «Российский и белорусский футбол».

Это связано с тем, что тратятся огромные деньги, а результата нет. Болельщики правильно делают, что бойкотируют матчи. Какая система Fan ID? Давайте клеймо на лоб всем поставим! Это неправильно!

Вон, в Англии и Германии очень много зрителей на трибунах, и ни в одной стране мира не догадались о введении такого закона. Для того, чтобы что-то внедрять, надо сначала самим что-то сделать, чтобы был нормальный климат.

Каждый должен нести посильную, правильную, позитивную лепту, объединять, а не разделять», – сказал Тихонов.

«Бойкот матчей – до полной отмены закона». Мощнейший протест фанатов «Спартака» против Fan ID