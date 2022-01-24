Депутат Валуев: «Fan ID – для безопасности, а не для контроля. Бессмысленно добиваться отмены принятого закона»

Депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на решение фанатов «Спартака» и бойкотировать матчи клубов из-за введения системы Fan ID.

«На мой взгляд, бессмысленно добиваться отмены окончательно принятого закона, на моей памяти таких примеров не было. Закон подписан президентом, поэтому я в большом сомнении, что он будет пересмотрен, так не бывает. Конечно, у большой группы граждан, у фанатов, есть возможность влиять на ситуацию, но сейчас этот бойкот ни к чему не приведет – он не поможет добиться отмены закона.

Нужно понять, что закон о Fan ID – это в первую очередь обеспечение безопасности зрителей, а не контроль над ними. За границей опыт с паспортом болельщика достаточно успешно существует и не приносит проблем фанатам, они ходят на матчи в огромном количестве. Не думаю, что у нас это должно стать проблемой, мы точно не хуже справимся с организацией предоставления этого документа.

Не хотел бы делать вперед забегающие выводы, но на мой взгляд, все закончится тем, что болельщики поймут важность и необратимость этого закона и станут ходить на стадионы. Конечно, если встречи с болельщиками нужны, РФС их может устроить. Возможно, эта мера поможет прийти к компромиссу и исправить ситуацию», – сказал Валуев.

«Бойкот матчей – до полной отмены закона». Мощнейший протест фанатов «Спартака» против Fan ID