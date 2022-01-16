Навалка – основной претендент на пост тренера Польши. Шевченко повременит с выбором новой команды

Основным претендентом на пост главного тренера сборной Польши является Адам Навалка.

Польская команда ищет нового тренера после ухода , который в конце декабря подписал контракт с .

Ранее сообщалось, что сборную может принять , уволенный на этой неделе из .

Однако, по данным журналиста Николо Скиры, украинец принял решение повременить с выбором новой команды.

Навалка уже тренировал сборную Польши с 2013 по 2018 год. Он выводил команду на и .

24 марта полякам предстоит полуфинальный стыковой матч со сборной России за выход на .