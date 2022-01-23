«Зенит» требует у «Байера» 5 млн евро за немедленный трансфер Азмуна

«Зенит» хочет, чтобы нападающий перешел в «Байер» уже в это трансферное окно.

Петербуржцы требуют у немецкого клуба 5 млн евро за немедленный трансфер, утверждает «Чемпионат».

«Клубы ведут переговоры о том, чтобы закрыть сделку сейчас. Ситуация с несогласованным отъездом на подписание контракта с «Байером» только подтолкнула «Зенит» к этому шагу», – сказал знакомый с ситуацией источник.

Ранее стало известно, что Азмуна могут отправить во вторую команду «Зенита» и оштрафовать на 50 тысяч евро за несогласованный отъезд на подписание контракта.

Изначально планировалось, что Азмун перейдет в «Байер» летом, а оставшуюся часть сезона он проведет в «Зените».

Азмун в «Байере» – финал длинной трансферной саги. До лета поиграет в «Зените», потом уйдет свободным агентом