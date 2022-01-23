«Бавария» хочет подписать Френки де Йонга этой зимой

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг попал в сферу интересов «Баварии».

Мюнхенский клуб делает все возможное, чтобы подписать 24-летнего нидерландского футболиста, сообщает Marca. Де Йонг нужен «Баварии» в это зимнее трансферное окно.Так что следующая неделя станет решающей для хавбека.

Представители «Баварии» уже связались с агентами игрока, чтобы показать заинтересованность. Но если не получится подписать де Йонга сейчас, мюнхенцы попытаются сделать это летом.

При этом отмечается, что между «Баварией» и «Барселоной» напряженные отношения.

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