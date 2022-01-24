«Барселона» вырвала победу над «Алавесом» на 87-й минуте благодаря голу Френки де Йонга

«Барселона» на выезде обыграла «Алавес» в 22-м туре Ла Лиги (1:0).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Победный гол на 87-й минуте забил полузащитник каталонцев Френки де Йонг.
- Дата проведения
- 23 января, 23.00, «Мендисорроса»
- Гол:
- 0:1 – 87 де Йонг.
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Алавес –
Пачеко, Агиррегабириа, Лагуардиа, Лежен, Хави Лопес, Риоха (Мендес, 90), Джейсон, Пере Понс (де ла Фуэнте, 72), Эскаланте, Пина (Мойя, 88), Хоселу.
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Барселона –
тер Стеген, Дест, Пике, Араухо, Альба, де Йонг, Бускетс, Педри (Лангле, 90), Ферран Торрес, де Йонг (Жуджла, 84), Эззальзули (Нико Гонсалес, 71).