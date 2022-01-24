«Барселона» вырвала победу над «Алавесом» на 87-й минуте благодаря голу Френки де Йонга

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«Барселона» на выезде обыграла «Алавес» в 22-м туре Ла Лиги (1:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Победный гол на 87-й минуте забил полузащитник каталонцев Френки де Йонг.

Алавес – Барселона 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
23 января, 23.00, «Мендисорроса»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 87 де Йонг.
АлавесПачеко, Агиррегабириа, Лагуардиа, Лежен, Хави Лопес, Риоха (Мендес, 90), Джейсон, Пере Понс (де ла Фуэнте, 72), Эскаланте, Пина (Мойя, 88), Хоселу.
Барселонатер Стеген, Дест, Пике, Араухо, Альба, де Йонг, Бускетс, Педри (Лангле, 90), Ферран Торрес, де Йонг (Жуджла, 84), Эззальзули (Нико Гонсалес, 71).

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