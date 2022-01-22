У «Ман Сити» прервалась серия из 12 побед в АПЛ – сегодня ничья с «Саутгемптоном» (1:1)

В 23-м туре чемпионата Англии сыграл вничью с (1:1).

Команда Пепа Гвардиолы не сумела продлить серию побед, насчитывавшую 12 матчей АПЛ.

До этого дня в последний раз «Ман Сити» терял очки 30 октября – тогда случилось поражение от «Кристал Пэлас» (0:2).

«Ман Сити» лидирует в таблице, набрав 57 очков. У «Ливерпуля» 45 баллов и 2 игры в запасе.

В следующем туре «горожане» примут «Брентфорд» – это произойдет 9 февраля.

«Сити» выжигает АПЛ: победили «Челси» выстрелом де Брюйне и скинули предпоследнего конкурента. Отрыв лидера – уже 13