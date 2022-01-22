Пеп о будущем: «Не смогу предать «Сити», они мне дали все. Решение примем вместе с клубом»

Главный тренер высказался о своем будущем в клубе.

Контракт испанца с «горожанами» рассчитан до июня 2023 года.

«Я не буду думать о будущем, пока действует контракт. Я не настолько хорош, чтобы загадывать далеко наперед. Мое будущее всегда зависит от результатов, и я не беспокоюсь.

Решение [о своем будущем] буду принимать вместе с клубом, я в этом не сомневаюсь. Они дали мне все [что я хотел], так что я не смогу предать их. Это было бы некрасиво.

Мы вместе принимали решение о переходе сюда, вместе дважды продлевали контракт – так же будет и сейчас. Главное – что они думают обо мне, как я себя ощущаю в клубе. Мне здесь хорошо и комфортно.

Как только почувствую себя опустошенным или уставшим, то я, уверен, уйду. Но сейчас мне хорошо. Хотя мы можем играть лучше, некоторые игроки еще могут прибавить. Есть вещи, которые мне не нравятся [в игре]», – сказал Гвардиола.