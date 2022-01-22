Мостовой о том, почему лимит нужен: «В «Зените» любой легионер качественный. При этом все русские у нас в сборной»

Полузащитник высказался о лимите на легионеров в российском футболе.

– Легионеры играют [в «Зените»], но по факту клубу все равно нужны русские для дублирования позиций. Это делает их дефицитными.

– Ну и? Дефицит, чтобы на замене сидеть? Кто так хочет?

– Кто-то готов на это.

– Кто-то готов, но амбициозный футболист точно этого не хочет. Когда ты четыре-пять матчей не играл, сразу начинает проявляться злость, хочется что-то поменять.

Мне не нравится быть в лучшем клубе России, но не основным игроком. Меня это не устраивает. Попытаюсь это поменять и стать лидером «Зенита».

– Ты говоришь, что лимит «8+17» русским особо не помогает. При этом я слышал, ты говорил, что лимит все равно нужен. Можешь пояснить?

– Могу на примере «Зенита»: любой легионер у нас качественный, из «Ливерпуля» и «Барселоны» берут людей. Он будет играть.

Но русскому футболисту тяжело в состав попасть. При этом все русские у нас в сборной: кто на замене сидит, кто играет. Вон Кругового уже вызвали, потому что понимают, что из «Зенита» все качественные, – сказал Мостовой.