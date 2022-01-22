Валерий Карпин: «Лимит – зло. Я все сказал давным-давно, мнение не меняется»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о лимите на легионеров в российском футболе.

– Лимит на легионеров по новой схеме с 13 иностранцами, 8 россиянами и 4 воспитанниками в заявке. Как оцените такие варианты?

– Не знаю. Я здесь при чем? Я все сказал давным-давно, еще в 2008 году. Лимит – зло. Все. Что еще хотите, чтобы я сказал?

– У людей с годами может меняться мнение…

– А я здесь при чем? У меня не меняется мнение.

– Для вас как тренера сборной вопрос понятен. А клубным тренерам каково, когда едва ли не каждый год меняется лимит?

– Это проблема больше не для тренера, а для клуба. Ты подписываешь иностранцев и русских ребят при одних условиях, потом эти условия меняются, а контракты остаются. Проблема больше для менеджеров клубов, – заявил Карпин.