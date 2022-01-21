Владимир Габулов: «Лимит нужно ослаблять, но не отменять. На иностранцев, возможно, есть смысл ввести налог»

Теги Химки Владимир Габулов премьер-лига Россия лимит на легионеров Спорт-Экспресс Футбол

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов высказался о лимите на легионеров

«[Нужно] выработать наконец оптимальный лимит на легионеров. По нынешнему [лимиту] качество российских футболистов не соответствует ценам на них.

При этом нельзя с водой выплеснуть и ребенка: полностью заполонить клубы недорогими легионерами – тоже неправильно. Нужно найти золотую середину, чтобы российские футболисты не оказались ни за бортом РПЛ, ни в сверхпривилегированном положении.

Мне кажется, лимит нужно ослаблять, но не полностью его отменять. А за иностранцев, возможно, имеет смысл ввести какой-то налог, направляя вырученные средства на развитие детского футбола», – сказал Габулов. 

Лимит на легионеров могут изменить: 12 (или 13) иностранцев, бонусы тем, кто доверяет молодым россиянам
 

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