Владимир Габулов: «Лимит нужно ослаблять, но не отменять. На иностранцев, возможно, есть смысл ввести налог»

Генеральный директор «Химок» высказался о лимите на легионеров.

«[Нужно] выработать наконец оптимальный лимит на легионеров. По нынешнему [лимиту] качество российских футболистов не соответствует ценам на них.

При этом нельзя с водой выплеснуть и ребенка: полностью заполонить клубы недорогими легионерами – тоже неправильно. Нужно найти золотую середину, чтобы российские футболисты не оказались ни за бортом , ни в сверхпривилегированном положении.

Мне кажется, лимит нужно ослаблять, но не полностью его отменять. А за иностранцев, возможно, имеет смысл ввести какой-то налог, направляя вырученные средства на развитие детского футбола», – сказал Габулов.

Лимит на легионеров могут изменить: 12 (или 13) иностранцев, бонусы тем, кто доверяет молодым россиянам

