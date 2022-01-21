Джордже Деспотович: «Я больше не буду играть за «Рубин». Всем от души спасибо»

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Нападающий Джордже Деспотович сообщил о скором уходе из «Рубина».

«Как вы уже все знаете, я больше не буду играть за футбольный клуб «Рубин».

Хочу всех поблагодарить за очень красивое время, которое провел в Казани! Всем от души спасибо», – написал серб в инстаграме.

Сегодня 29-летний игрок был переведен в дубль казанцев. «Рубин» разрешил Джордже искать новый клуб.

В этом сезоне футболист из-за травм провел лишь 9 матчей в РПЛ, забил 1 гол и отдал 1 результативный пас.

Деспотович не хочет терять 1,5 млн евро, а «Рубин» – платить неустойку. У игрока был конфликт со Слуцким

 
 
 
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Публикация от Djordje Despotovic (@ddespot92)

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