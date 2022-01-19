Семак о Дзюбе: «Долго был лучшим, а теперь не попадает в старт по решению тренера. Это обижает. Все можно понять»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о том, что игровое время нападающего Артема Дзюбы в этом сезоне уменьшилось.

– В атаке «Зенита» вы разорвали связку Азмун-Дзюба. Зачастую в приоритет выводился Сердар. Он больше подходит под эту схему или просто оказывался лучше готов?

– Множество факторов. В первой половине чемпионата по статистике Дзюба и Азмун играют примерно одинаковое количество времени. Из-за этого команда не стала меньше забивать, у них обоих достаточно результативных действий. Хорошо, что у нас есть различные опции. Сейчас добавился Ваня Сергеев, который поможет повысить конкуренцию.

Если есть пространство за спиной, и мы играем с командой, которая любит атаковать и высоко поднимается, то выбираем Азмуна. Его скоростные качества и умение открываться лучше, чем у Артема. Если играем против низкой обороны и нужно побороться вверху, отдать передачу – эти качества выше у Дзюбы. В некоторых матчах они выходили вдвоем. Все регулируем в ручном режиме в зависимости от соперника.

Не всегда получается играть в два форварда, ведь есть Малком, который тоже больше атакующий игрок, плюс Вендел, Клаудиньо или Мостовой – отсюда появляется перекос в сторону атаки. Если бы они активно прессинговали, не позволяли сопернику выходить на нашу половину, их присутствие было бы оправдано. Но нашу атакующую группу нельзя назвать интенсивно прессингующей. Поэтому надо искать баланс в атаке и обороне.

– Дзюба, очевидно, обижался. И его реплика в адрес скамейки в игре с «Динамо» говорит об этом. Вы беседовали с ним лично насчет его игрового времени?

– Конечно. Все можно понять. Игрок долгое время был лучшим, а потом не попадает в старт по решению тренера – это вызывает обиду. И это нормально.

Артем еще и очень эмоциональный человек. И знаете, когда Дзюба заведен – это хорошо для нас. Он приносит пользу команде.

– Он слышит вас? Адекватно реагирует на слова?

– Моя задача как тренера объяснить свою позицию, в особенности опытным игрокам. Понимает или не понимает? Все игроки – индивидуалисты, хоть это и командный вид спорта. Пока объяснять получается, как будет дальше – посмотрим.

Речь сейчас не только об Артеме, но и о других футболистах, которые не всегда выходят, – сказал Семак.

В этом сезоне 33-летний форвард провел 24 матча за «Зенит», забил 10 голов и отдал 6 результативных передач. Его статистика – здесь.