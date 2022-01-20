Во Франции могут запретить ношение хиджаба на спортивных соревнованиях

Сенат Франции проголосовал за запрет на ношение хиджаба во время спортивных соревнований.

По мнению политиков, эта мера нужна в интересах религиозного нейтралитета. Решение, против которого выступало правительство президента страны Эммануэля Макрона, было одобрено 160 голосами против 143 в верхней палате парламента во вторник.

Перед голосованием сенаторы от правой партии «Республиканцы» внесли поправки в предложенный законопроект, который изначально касался «религиозных символов», чтобы прямо упомянуть «ношение хиджаба».

«Сегодня существует правовая неопределенность в отношении ношения религиозных символов, и государству необходимо четко определить правила.

Если ношение хиджаба не будет прямо запрещено, мы можем увидеть появление общественных спортивных клубов, пропагандирующих определенные религиозные символы», – говорилось в поправке.

Помимо предполагаемой заботы о светскости, сенаторы утверждали, что хиджаб представляет потенциальную угрозу безопасности для тех, кто носит его во время занятий спортом.

Поскольку члены Национального собрания и Сената встретятся для дальнейшего обсуждения текста, поправка может быть отменена.

За последние несколько десятилетий Франция была вовлечена в споры по поводу законопроектов, которые, по мнению критиков, ограничивают религиозные свободы. После запрета религиозных символов в школах в 2004 году, в 2011 году страна ввела запрет на ношение хиджаба в общественных местах.

Неясно, повлияет ли запрет на ношение хиджаба на спортивных мероприятиях, который уже соблюдается французской футбольной федерацией, на Олимпиаду 2024 года в Париже.