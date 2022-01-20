Хави оставит Дембеле вне состава на матч с «Атлетиком» из-за ситуации с контрактом

Ситуация с контрактом вингера «Барселоны» остается неопределенной.

Вчера стало известно, что каталонский клуб отстранит 24-летнего француза, если тот не примет предложение о продлении соглашения.

По данным Esport3, главный тренер Хави принял стратегию «Барсы», согласно которой Дембеле не допустят к участию в сегодняшнем матче 1/8 финала Кубка Испании с «Атлетиком».

Если в ближайшие часы позиция французского вингера не изменится, оставит игрока вне состава на кубковую встречу. Пока что никаких новостей от агента футболиста нет.

В этом сезоне Дембеле провел 11 матчей за «Барселону» во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи. Его статистика – здесь.