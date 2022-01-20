Тренер «Брентфорда» Франк об 1:3: «Самый маленький клуб АПЛ уничтожил самый большой в 1-м тайме. «МЮ» невероятно повезло»

Главный тренер «Брентфорда» высказался после поражения от (1:3) в перенесенном матче 17-го тура АПЛ.

«Я невероятно горжусь своей командой. Мы самый маленький клуб АПЛ, «МЮ» – самый большой. И мы уничтожили их в первом тайме, они и продохнуть не могли. У нас были три опаснейших момента, и только один клуб должен был побеждать в этом матче.

«МЮ» невероятно повезло. Я знаю, что скажут насчет реализации моментов. Но они изменили схему под маленький !

Такие матчи бывают. Не могу не похвалить . Если бы у нас снова были такие же моменты, хоть один мы бы наверняка использовали.

Интенсивность нашей игры просто убивала их в первом тайме, мы играли так, как нужно «Брентфорду». Я горжусь командой, мы их просто разнесли в первом тайме.

Из трех пропущенных мячей второй самый неприятный, после него сложнее всего восстановиться», – сказал Франк BT Sport.