Глава комитета по этике о видео ЦСКА: «Очень глупый и оскорбительный ролик. Если поступит обращение, разберем»

Глава комитета по этике РФС Семен Андреев отреагировал на видеоролик ЦСКА, в котором клуб показал выдуманную переписку с новичком Юсуфом Языджи.
В этом видео клуб отправил игроку сообщение: «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ». И получил ответ: «Пять минут, уже еду!»
«Очень глупый и оскорбительный ролик в адрес наших девушек и женщин, это даже шуткой нельзя назвать. Какая-то распущенность [со стороны ЦСКА].
Если поступит обращение, то комитет по этике разберет эту публикацию», – сказал Андреев.
«Это Россия, у нас много Наташ». Ролик ЦСКА о приходе новичка из Турции Языджи (видео уже удалено)