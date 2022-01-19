Глава комитета по этике о видео ЦСКА: «Очень глупый и оскорбительный ролик. Если поступит обращение, разберем»

Глава комитета по этике РФС Семен Андреев отреагировал на видеоролик , в котором клуб показал выдуманную переписку с новичком .

В этом видео клуб отправил игроку сообщение: «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ». И получил ответ: «Пять минут, уже еду!»

«Очень глупый и оскорбительный ролик в адрес наших девушек и женщин, это даже шуткой нельзя назвать. Какая-то распущенность [со стороны ЦСКА].

Если поступит обращение, то комитет по этике разберет эту публикацию», – сказал Андреев.

«Это Россия, у нас много Наташ». Ролик ЦСКА о приходе новичка из Турции Языджи (видео уже удалено)