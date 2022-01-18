Федун о росте цены на нефть: «На экономике России отразится очень сильно, доход бюджета вырос. Про футбол ничего сказать не могу»

Владелец «Спартака» высказался о росте цены на нефть.

– Во вторник марка нефти Brent вышла на показатель октября 2014 года – 88 долларов за барель. Как это отразится на российской экономике в целом и на футболе в частности?

– Про футбол ничего сказать не могу. А вот на экономике в целом – очень сильно, доход бюджета существенно вырос.

Значительная часть прибавки от цены на нефть идет в бюджет Российской Федерации – и это хорошо, – сказал вице-президент «Лукойла».

Сегодня стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в марте превысила 88 долларов за баррель. Это максимальная отметка с октября 2014 года.

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