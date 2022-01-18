Агент Дембеле: «Барселона» не ведет переговоры, только угрожает, что Усман не будет играть. Давление на нас не сработает»

Мусса Сиссоко, агент полузащитника «Барселоны» , рассказал о процессе переговоров с клубом о продлении контракта его клиента.

«С такими людьми, как мы, давление не сработает. Возможно, это работает с агентами, которые дружат с «Барселоной». В моем случае это не так, я защищаю интересы своего игрока.

Мы здесь не для того, чтобы разжигать споры в социальных сетях. Но правду нужно сказать. Да, у нас высокие требования, но мы уже доказали, что решение Усмана о продолжении карьеры зависит не от денег, иначе бы его здесь не было.

Если бы хотела вести переговоры, она бы попыталась сесть с нами за стол переговоров. Но с их стороны нет никаких переговоров, только угрозы, что он больше не будет играть за эту команду. А это запрещено. Мы будем защищать права Усмана, если потребуется.

Мы не знаем, что будем делать, ничего еще не решено. Но «Барселона» теряет Усмана. С самого начала мы показали, что хотим обсуждать контракт – конечно, выдвинув свои условия. Но мы не закрывали дверь», – сказал Сиссоко.

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