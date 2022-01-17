Дембеле не позволит «Барсе» давить на него и угрожать выводом из состава. Он не уйдет до июня

Полузащитник Усман Дембеле по-прежнему далек от компромисса с руководством «Барселоны».

Каталонцы дали понять Усману, что он не будет играть, если не продлит контракт, рассчитанный до конца сезона, и при этом откажется сменить клуб в январе.

Как сообщает As со ссылкой на SER Catalunya, агент 24-летнего француза Мусса Сиссоко настаивает, что, независимо от того, продлит или не продлит контракт его клиент, он останется в команде до июня и не уйдет этой зимой.

Дембеле не позволит клубу давить на него, вплоть до угроз оставлять его вне заявки на матчи «Барсы». При этом тренер такую меру давления на футболиста не поддерживает.

По информации источника, хавбек сборной Франции уже согласовал контракт на лето с клубом АПЛ, но он не собирается форсировать переход сейчас, как бы «Барса» ни старалась найти решение.

Дембеле и его агент считают, что преимущество в данной ситуации на их стороне. Поскольку клуб заранее не смог закрыть вопрос с продлением контракта, теперь игрок и агент могут своевременно решать будущее. И намерение Дембеле – оставаться игроком «Барселоны» до июня.

Полузащитник отдал 2 голевых паса в 6 матчах в этом сезоне. Его статистика – здесь.