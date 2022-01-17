«Барселона» хочет получить от Дембеле ответ о продлении контракта до матча с «Атлетиком» в Кубке

Будущее полузащитника «Барселоны» все еще не определено.

Клуб хочет получить от игрока четкий ответ на вопрос о продлении контракта до матча с «Атлетиком» в Кубке Испании, который состоится 20 января.

Дембеле должен согласиться на снижение зарплаты, если решит продлить контракт – сейчас он зарабатывает около 20 миллионов евро в год. Клуб не хочет выходить за разумные финансовые рамки.

Если француз откажется от продления соглашения, то «Барса» будет рассматривать варианты с трансфером игрока.

В текущем розыгрыше Ла Лиги Дембеле провел 6 матчей, в которых сделал 2 результативные передачи. Его статистика – здесь.