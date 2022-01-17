«Ньюкасл» сделал Дембеле щедрое предложение и хочет подписать игрока «Барсы» летом бесплатно

«Ньюкасл» намерен подписать вингера «Барселоны» летом в качестве свободного агента, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«Сейчас еще слишком рано говорить о том, что будет дальше, но предложил ему огромные деньги, связался с ним и сделал по-настоящему хорошее предложение с точки зрения финансов.

Но, разумеется, Дембеле не спешит с принятием решения, потому что когда ты собираешься стать свободным агентом, то изучаешь рынок перед тем, как дать согласие.

Однако «Ньюкасл» всерьез заинтересован в Дембеле. Хотя и не только он. Некоторые другие клубы намерены последить за ситуацией в «Барселоне», прежде чем вступать в гонку и направлять официальное предложение. Но я думаю, что переход в – очень вероятный шаг для Дембеле», – сказал Романо.